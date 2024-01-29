الترويكا تدين عمليات القتل في ابيي

ياسر رشاد - القاهرة - أدانت سفارات "النرويج والمملكة المتحدة والولايات المتحدة"، في بيان يوم الاثنين، بشدة سلسلة الهجمات المسلحة التي وقعت يومي 27 و 28 يناير على قاعدة قوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لأبيي "يونيسفا" والتي استهدف افراد البعثة.

وقتل نحو 50 مدنيا في أبيي بينهم اثنين من قوات حفظ السلام، وإصابة عدد آخر من أفراد القوة الأمنية المؤقتة، وسقوط عدد أكبر من الضحايا المدنيين.

وقالت الترويكا في بيان: "نعرب عن خالص تعازينا لأسر حفظة السلام والمدنيين الذين فقدوا أرواحهم، إننا نقف مع زملائنا في القوة الأمنية المؤقتة خلال هذا الوقت العصيب.

وندين بأشد العبارات استهداف قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة وندعو إلى محاسبة المسؤولين عن هذه الهجمات."

وأضاف: "نشعر بقلق بالغ إزاء تصاعد العنف في الأشهر الأخيرة بين المجتمعات التي تعيش في منطقة أبيي وحولها."

ودعت الترويكا القادة السياسيين والمجتمعيين في جنوب السودان إلى التحرك بسرعة لإنهاء الصراع.

وقالت إن جميع القادة الذين لديهم تأثير على المجتمعات المعنية والذين يفشلون في استخدامه لدعم السلام يظهرون استهتارهم بمصالح شعوبهم.