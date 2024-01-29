شكرا لقرائتكم خبر عن انتقادات برلمانية لتأخر وزارة الثقافة في إنشاء وحدة لحقوق الإنسان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقشت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، ضعف دور وزارة الثقافة في نشر الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بقصور الثقافة الخاصة بالوزارة على مستوى الجمهورية، وذلك لتوعية المواطنين بحقوقهم وواجباتهم، في ضوء طلب الاحاطة المقدم من النائب طارق رضوان رئيس اللجنة.

وانتقد النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، تأخر وزاره الثقافة في إنشاء وحدة لحقوق الإنسان ؛ بما ينعكس علي دورها في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، متسائلا عما وصفه بتعنت أو راديكالية في إنشاء هذه الوحدة.

وقال "رضوان" إنه اللجنة تابعت إنشاء وحدات حقوق الإنسان في الوزارات المختلفة، ولا تحتاج لأي قرارات تنظيمية

الأمر الذي اتفق معه فيه الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل اللجنة مشيرا إلي أنه رغم صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء وحدة لحقوق الإنسان في كل وزارة، إلا أننا لم نسمع عن إنشاء تلك الوحدة بوزارة الثقافة، موضحا أن هناك فرق بين دور وحدة حقوق الإنسان وشكاوى حقوق الإنسان.

وأضاف أبو العلا، أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، نصت بوضوح علي محور التثقيف بحقوق الإنسان نفسه، حيث لابد من تنشأة الشباب علي تلك ثقافة حقوق الإنسان، وهو الأمر الذى يؤكد اهمية تنفيذ ذلك الالتزام الحكومى بإنشاء وحدة حقوق الإنسان بوزارة الثقافة.

وتساءل "أبو العلا" عن دور الوزارة في حقي وحقي ولادى في القراءة علي حد تعبيره، وفكرة تلخيص الكتب ونشرها في فيدوهات عبر الإنترنت لتشجيع الأولاد الصغار علي الثقافة، لاسيما وأنهم لايفضلون القراءة مقارنة بمشاهدة الفيديوهات القصيرة.

و بالنسبة للقوة الناعمة لمصر، قال "أبو العلا" : أرى أنها تسلب حاليا من مصر، في ظل المنافسة الكبيرة، متسائلا عن دور المسرح والدراما والمهرجانات والاوبرا، في الحفاظ علي قوتنا الناعمة، قائلا : أين مهرجان القاهرة السينمائي من القوة الناعمة، محذرا من خطورة المنافسة وسلب تلك القوة الناعمة من مصر.

وعاد النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان، ليؤكد علي أهمية إنشاء وحدة حقوق الإنسان بالوزارة، وألا يتم التهاون مع ذلك الأمر.

وبدورها ردت وزيرة الثقافة د نيفين الكيلانى، بتأكيدها الوزارة قامت بالفعل بإعداد مشروع قرار لإنشاء الوحدة في اعاده هيكله الوزارة الذي يجري وفي انتظار الرد من جهاز التنظيم والإدارة.

ليؤكد النائب طارق رضوان رئيس اللجنة، أن الأمر لا يحتاج سوى قرار من الوزيرة بإسناد عمل الوحدة للعاملين بالوزارة، دون الحاجة إلي توفير اعتماد مالى، وهو الأمر الذى تم تنفيذه في مختلف الوزارة الأخرى بموجب قرار من الوزير.

من جانبه، قال النائب محمد عبد العزيز، وكيل اللجنة إن مصر لديها مراجعه دوريه شامله لحقوق الانسان، ومن الضروري الوقوف علي مدي تطبيق الوزراءات لقرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء وحدات لحقوق الانسان بها، مضيفا : " اصرارنا علي انشاء الوحدة هدفه مصلحه الدولة".

من جانبها أكدت وزيرة الثقافة في تعقيبها علي تحذير النائب أيمن أبو العلا بشأن القوة الناعمة لمصر، أن من يذهب للعمل بالخارج لا يؤثر علي قوتنا الداخل، نظرا لأن الوزارة تقوم بتدريب وإعداد أجيال جديدة وتنمية واكتشاف مواهب فنية جديدة كل يوم.

وأشارت نيفين الكيلاني إلي أن الوزارة أنتجت 13 مسرحية جديدة في مسرح الدولة العام الماضي.

وعقب النائب أيمن أبو العلا، بضرورة تنمية موارد الوزارة بطرق خارج الصندوق.

وانتقدت النائبة أمل سلامة، عدم وجود دور لقصور الثقافة في الصعيد، موضحة عدم وجود أى فعاليات لتوعية المرأة في الصعيد، مشيرة إلي أنه لم يتم تنظيم أى ندوة في قرى الصعيد حول حقوق المرأة في الصعيد.