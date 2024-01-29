كنعان يتابع انهيارات جسر مار موسى والمتن السريع

اشار النائب ابراهيم كنعان في تصريح له عبر وسائل التواصل الاجتماعي، الى "انهيارات اخرى ومنها جسر مار موسى الدوار - بعبدات و قد تمّ الكشف عليه من قبل فريق وزارة الأشغال ووضع آلية المعالجة مع وزير الاشغال في حكومة تصريف الاعمال علي حمية مشكوراً، وتجري المعالجة بالتزامن مع متابعة رفع الأضرار عن أوتوستراد المتن السريع حفاظاً على السلامة العامة".

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