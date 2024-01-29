مكتب نتانياهو ينفي التوصل إلى صفقة لتبادل الأسرى مع “حماس”

نفى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ما تردد بشأن التوصل إلى صفقة جديدة لتبادل الأسرى مع حركة “حماس”، وقال إن الحديث يدور عن تقارير “تتضمن شروطا غير مقبولة لدى إسرائيل”.

جاء ذلك في بيان مقتضب لمكتب نتانياهو، نقلته إذاعة الجيش الإسرائيلي، بعد تداول مواقع عبرية أنباء عن قرب التوصل لاتفاق هدنة مؤقتة بين إسرائيل وحركة “حماس”. وقال البيان: “ما ورد حول الصفقة غير صحيح، ويتضمن شروطا غير مقبولة لدى إسرائيل، وسنواصل الحرب حتى النصر المطلق”.

وفي وقت سابق الاثنين، قالت القناة “13” الخاصة، إن إسرائيل “وافقت على صفقة إنسانية تشمل إطلاق سراح النساء والمسنين، وكذلك الجرحى المحتجزين لدى حركة حماس في غزة، دون أن تشمل الجنود والمحتجزين الشباب”.

وأضافت أن إسرائيل وفي إطار الصفقة نفسها، ستضطر إلى إطلاق سراح الآلاف من الأسرى الفلسطينيين لديها، بمن فيهم أسرى أدانتهم تل أبيب بقتل إسرائيليين.

كما ستوافق إسرائيل على وقف مؤقت للقتال لفترة تمتد لشهرين أو أكثر، دون الالتزام بإنهاء الحرب، بحسب المصدر ذاته.