"النشرة": جريحان في حادث سير على طريق الشعيتية -المالكية

افاد مراسل "النشرة"، في الجنوب عن وقوع "حادث سير على طريق الشعيتية-المالكية لسيارة صغيرة بداخلها سيدتين بعدما انقلبت سيارتهم لأحد الجلالي على جانبي الطريق، عملت فرق الإسعاف في الدفاع المدني اللبناني مركز صور واسعاف جمعية الرسالة على نقلهم الى مستشفيات صور للمعالجة".

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