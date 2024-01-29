المصادقة على ترشيح فلاديمير بوتين لخوض الانتخابات الرئاسية

صادقت السلطات الروسية على ترشيح فلاديمير بوتين للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في آذار، وقالت اللجنة الانتخابية المركزية على تلغرام “سجلت لجنة الانتخابات الروسية ترشيح فلاديمير بوتين لمنصب الرئيس”.

أعلن الرئيس الروسي الحالي البالغ 71 عاما في كانون الأول، رسميا نيته الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة المقررة في آذار 2024.

ولا يزال المنافس بوريس ناديجدين يحاول نيل المصادقة على ترشيحه الذي أثار حماسًا غير متوقع في الأسابيع الأخيرة.

واحتشد عشرات آلاف الروس للتوقيع على العريضة اللازمة لتسجيل ترشيحه.