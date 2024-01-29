واشنطن.. الكشف عن اجتماع بشأن الرد على هجوم الأمس

ونقلت شبكة سي إن إن عن البيت الأبيض قوله إن الاجتماع ضم كلا من، مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، ووزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، ومدير المخابرات الوطنية أفريل هاينز، ورئيس الأركان جيف زينتس، ونائب مستشار الأمن القومي جون فاينر، ومستشارة الأمن الداخلي ليز شيروود راندال، فضلاً عن منسق مجلس الأمن القومي للشرق الأوسط بريت ماكغورك.

وتعهد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن اليوم الاثنين، بأن الولايات المتحدة ستتخذ "كل الإجراءات الضرورية للدفاع عن القوات الأمريكية"، معبرا عن غضبه وأسفه على "تنفيذ مسلحين مدعومين من إيران" هجوما بطائرة مسيرة أمس الأحد أسفر عن مقتل ثلاثة جنود أمريكيين وإصابة عشرات آخرين.

وكان هجوم أمس الأحد، هو أول هجوم يسفر عن قتلى من القوات الأمريكية منذ اندلاع حرب إسرائيل وحركة حماس في أكتوبر، ويمثل تصعيدا كبيرا في التوتر الذي يعصف بالشرق الأوسط.