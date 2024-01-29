الحكومة الكويتية تؤدي اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة

ابوظبي - سيف اليزيد - الكويت (الاتحاد)

أدت الحكومة الكويتية، أمس، اليمين الدستورية في جلسة مجلس الأمة الخاصة، لمباشرة أعمالهم في مجلس الأمة عملاً بالمادة (91) من الدستور.

وبحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية، تقضي المادة (91) من الدستور بأنه قبل أن يتولى عضو مجلس الأمة أعماله في المجلس أو لجانه يؤدي اليمين أمام المجلس في جلسة علنية.

يُذكر أنه صدر في 4 يناير الحالي أمرٌ أميري بتعيين الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح رئيساً لمجلس الوزراء، فيما صدر في 17 من الشهر ذاته المرسوم الأميري بتشكيل الوزارة الجديدة التي تضم 13 وزيراً وأدوا اليمين الدستورية أمام سمو الأمير في اليوم نفسه، في حين صدر أمس الأول مرسوم أميري بتعيين شريدة المعوشرجي نائباً لرئيس مجلس الوزراء ووزير دولة لشؤون مجلس الوزراء.