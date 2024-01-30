مكتب نتنياهو ينفي التوصل إلى صفقة لتبادل الأسرى مع حمـ.اس

الشارقة - اميمة ياسر -

ردت الحكومة الإسرائيلية، برئاسة بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، على التقارير التي تحدثت عن التوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى مع حركة المقاومة الفلسطينية "حماس".

وأصدر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بيانا رسميا جاء فيه أن "التقارير الواردة عن صفقة تبادل للأسرى مع حركة حماس، ووقف مؤقت لإطلاق النار في قطاع غزة، غير صحيحة، وتشمل شروطًا غير مقبولة لإسرائيل".

وفي وقت سابق، أفادت القناة الـ12 الإسرائيلية بأن "المرحلة الأولى من الصفقة المحتملة تشمل هدنة لمدة 45 يومًا في قطاع غزة، تتضمن الإفراج عن 35 محتجزًا إسرائيليًا لدى فصائل المقاومة، مقابل الإفراج عن ما يتراوح بين 100-250 أسيرًا فلسطينيًا مقابل كل رهينة".

وقالت القناة إن الصفقة "ستشمل أسرى مدانين بقتل إسرائيليين في عمليات ضد إسرائيل"، لافتة إلى أن "العدد الإجمالي للأسرى الذين سيتم الإفراج عنهم مقابل الرهائن قد يتراوح بين 4 و5 آلاف أسير في السجون الإسرائيلية".