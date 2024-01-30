مجالات الماجستير المهني في تمريض رعاية القلب بمؤسسة مجدي يعقوب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر كامل:

شهدت فريدة خميس رئيس مجلس أمناء الجامعة البريطانية في مصر، والدكتور السير مجدي يعقوب، الرئيس الشرفي للجامعة ومؤسس مؤسسة مجدي يعقوب لأمراض وأبحاث القلب، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين الدكتور محمد لطفي، رئيس الجامعة، الدكتور مجدي إسحاق، رئيس مجلس أمناء مؤسسة مجدي يعقوب لأمراض وأبحاث القلب، لمنح درجة الماجستير المهني لتمريض رعاية القلب للكبار والأطفال.

يهدف برنامج الماجستير إلى إعداد متخصصين في المجالات التخصصية التمريضية يمتلكون معارف ومهارات ابتكارية تسهم في إيجاد جودة مستدامة تنمي التفكير النقدي للممرضين، وتطوير الأداء والمعرفة في التطبيق العملي في التخصصات التمريضية المختلفة، والقدرة على اتخاذ القرار وذلك من خلال متخصصين علميًا وعمليًا في أحد مجالات التمريض التي تتطلب مهارات مهنية عالية، وتوفير فرص التعلم والمعرفة والطموح في الترقي والتطور عن طريق التعليم المستمر مما ينعكس إيجابياً على الأداء وعلى صحة الفرد والمجتمع.

وشمل البروتوكول، قيام الجامعة باستخدام هذا البرنامج التدريسي لمنح درجة الماجستير في التمريض وتنظيم وعقد الأنشطة التدريبية دورات - ندوات - ورش عمل - مؤتمرات ذات الصلة بالبرنامج في النواحي القانونية والاقتصادية والإدارية والتقنية وتنمية الموارد البشرية، فضلًا عن الاستعانة بمدرسين ومدربين من قبل المؤسسة للتدريس والتدريب نظريا وعمليا على البرنامج، وقيام الجامعة بتوجيه الطلبة للتدريب العملي بمراكز مؤسسة مجدي يعقوب للقلب.

وأضافت أن توقيع هذا البروتوكول يعزز رؤية والدها الراحل ومؤسس الجامعة فريد خميس، حينما قرر إنشاء كلية التمريض إيمانًا منه بأهمية مهنة التمريض وحرصه على تخريج كوكبة من النماذج الطلابية المشرفة ليصبحوا مصدر إلهام لقيم المهنة المتجسدة في الرحمة والتفاني والإتقان، وذلك من خلال منحهم القدرة على مواجهة التحديات التقنية التي يتطلبها سوق العمل وتحقق متطلباته، وتوفير الخبرة العلمية والتطبيقية اللازمة لذلك.

فيما أكد الدكتور محمد لطفي رئيس الجامعة البريطانية، أن رؤية كلية التمريض بالجامعة البريطانية في مصر، تكمن في أن تكون رائدة في مجال تعليم التمريض والبحث العلمي المتطور وخدمة المجتمع، وإعداد خريجين وباحثين متميزين بكفاءة تنافسية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي من خلال تطبيق برامج تعليمية مشتركة دولياً، وتقديم بحوث علمية وخدمات مجتمعية متميزة بما يساهم في التنمية المستدامة والتطوير المستمر للبرامج وقدرات الكلية بما يتفق مع معايير جودة التعليم وذلك كله في إطار الدور المجتمعي الذي تقوم به الجامعة.

وأضاف أن استحداث برنامج الماجستير في التمريض يهم شريحة الكبرى من أعضاء هيئة التمريض العاملين بالمستشفيات والمؤسسات الصحية المختلفة، كما يشتمل على كيفية تطبيق النظريات والممارسات العملية الحديثة والكفاءة المهنية وإدماج التفكير التأملي ومهارات التواصل والتكامل والشمولية في جميع محتويات البرنامج.