غوتيريس يدعو إلى تحقيق سريع وفعال حول الاتهامات الموجهة للأونروا

اوضح متحدث باسم الأمم المتحدة، إن الأمين العام أنطونيو غوتيريس التقى برئيس وحدة التحقيقات الداخلية بالمنظمة، الاثنين، لضمان إجراء تحقيق في اتهامات إسرائيلية بحق موظفين في وكالة الأونروا "على نحو سريع وفعال قدر الإمكان".
وأضاف المتحدث ستيفان دوجاريك أن غوتيريس "ينخرط مع قيادة ومانحي الأونروا"، وسيستضيف اجتماعاً لكبار مانحي الوكالة في نيويورك، الثلاثاء.
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