شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على شروط ترخيص الجراجات المكشوفة وفقا للقانون والان مع تفاصيل الخبر
1- يكون موقع الجراج طبقًا للتخطيط العمرانى، مع توفير مسافات بين الجراج والمساكن.
2- يسور الموقع بسور من البناء بارتفاع 3 أمتار على الأقل.
3- تكون جميع منشآت الجراج من مواد غير قابلة للاحتراق.
4- يزود الجراج بمورد مائى ووسيلة صرف.
5- يزود الجراج الذى تزيد مساحته على 500 متر مربع بدورة مياه "حوض ومرحاض ومبولة" ووسيلة صرف.
6- يعمل رصيف أو مصد ملاصق للأسوار التى يجرى رص السيارات بجوارها حتى لا يصل جسم السيارة للسور.
7- يزود الجراج الذى لا تتجاوز مساحته 500 متر مربع بباب واحد على الأقل، أما الجراجات التى تتجاوز مساحتها 500 متر مربع وحتى 2500 متر مربع، تزود ببابين.
8- إذا كان بالجراج خدمات للفحص والصيانة اليومية وتموين الوقود، فيجب أن تتم تلك العمليات تحت مظلات من مواد غير قابلة للاحتراق، وأن يكون ارتفاعات أسقفها وأعمدتها مناسب لأحجام السيارات.
9- لا يجوز مبيت سيارات محملة بمواد ذات روائح كريهة إلا إذا كان موقع الجراج يبعد عن المساكن 100 متر على الأقل.
10- يجب توافر تقرير الحماية المدنية عند ترخيص الجراج.
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