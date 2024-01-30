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تعرف على شروط ترخيص الجراجات المكشوفة وفقا للقانون

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القاهرة - سامية سيد - حدد قانون المحال العامة الصادر برقم 154 لسنة 2019، عددًا من الشروط لترخيص "الجراجات المكشوفة"، وهي كالتالي:

 

1- يكون موقع الجراج طبقًا للتخطيط العمرانى، مع توفير مسافات بين الجراج والمساكن.

 

2- يسور الموقع بسور من البناء بارتفاع 3 أمتار على الأقل.

 

3- تكون جميع منشآت الجراج من مواد غير قابلة للاحتراق.

 

4- يزود الجراج بمورد مائى ووسيلة صرف.

 

5- يزود الجراج الذى تزيد مساحته على 500 متر مربع بدورة مياه "حوض ومرحاض ومبولة" ووسيلة صرف.

 

6- يعمل رصيف أو مصد ملاصق للأسوار التى يجرى رص السيارات بجوارها حتى لا يصل جسم السيارة للسور.

 

7- يزود الجراج الذى لا تتجاوز مساحته 500 متر مربع بباب واحد على الأقل، أما الجراجات التى تتجاوز مساحتها 500 متر مربع وحتى 2500 متر مربع، تزود ببابين.

 

8- إذا كان بالجراج خدمات للفحص والصيانة اليومية وتموين الوقود، فيجب أن تتم تلك العمليات تحت مظلات من مواد غير قابلة للاحتراق، وأن يكون ارتفاعات أسقفها وأعمدتها مناسب لأحجام السيارات.

 

9- لا يجوز مبيت سيارات محملة بمواد ذات روائح كريهة إلا إذا كان موقع الجراج يبعد عن المساكن 100 متر على الأقل.

 

10- يجب توافر تقرير الحماية المدنية عند ترخيص الجراج.

 

 

 

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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