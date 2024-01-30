شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على شروط ترخيص الجراجات المكشوفة وفقا للقانون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد قانون المحال العامة الصادر برقم 154 لسنة 2019، عددًا من الشروط لترخيص "الجراجات المكشوفة"، وهي كالتالي:

1- يكون موقع الجراج طبقًا للتخطيط العمرانى، مع توفير مسافات بين الجراج والمساكن.

2- يسور الموقع بسور من البناء بارتفاع 3 أمتار على الأقل.

3- تكون جميع منشآت الجراج من مواد غير قابلة للاحتراق.

4- يزود الجراج بمورد مائى ووسيلة صرف.

5- يزود الجراج الذى تزيد مساحته على 500 متر مربع بدورة مياه "حوض ومرحاض ومبولة" ووسيلة صرف.

6- يعمل رصيف أو مصد ملاصق للأسوار التى يجرى رص السيارات بجوارها حتى لا يصل جسم السيارة للسور.

7- يزود الجراج الذى لا تتجاوز مساحته 500 متر مربع بباب واحد على الأقل، أما الجراجات التى تتجاوز مساحتها 500 متر مربع وحتى 2500 متر مربع، تزود ببابين.

8- إذا كان بالجراج خدمات للفحص والصيانة اليومية وتموين الوقود، فيجب أن تتم تلك العمليات تحت مظلات من مواد غير قابلة للاحتراق، وأن يكون ارتفاعات أسقفها وأعمدتها مناسب لأحجام السيارات.

9- لا يجوز مبيت سيارات محملة بمواد ذات روائح كريهة إلا إذا كان موقع الجراج يبعد عن المساكن 100 متر على الأقل.

10- يجب توافر تقرير الحماية المدنية عند ترخيص الجراج.