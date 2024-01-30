انت الان تتابع خبر ارتفاع جديد بأسعار صرف الدولار في أسواق العراق اليوم والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - واسعار الدولار مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 152000 دينارا عراقيا مقابل 100 دولار، أما اسعار البيع في محال الصرافة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت حيث بلغ سعر البيع 153000 دينار عراقي، بينما بلغ الشراء 151000 دينار لكل 100 دولار.وكان مجلس الوزراء، قد أعلن بتاريخ 7 شباط/فبراير الماضي، المصادقة على تعديل سعر صرف الدولار إلى 1320 دينار للدولار الواحد.

ومنذ حوالي عام، وتحديدا منذ بدء عمل البنك المركزي بالمنصة الإلكترونية ونظام التحويل المالي الدولي "سويفت" (SWIFT)، لم تشهد أسعار صرف الدولار في العراق استقرارا رغم محاولات الحكومة والبنك المركزي السيطرة على سعر الصرف في الأسواق الموازية.

