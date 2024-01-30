استهداف إسرائيلي لأطراف الناقورة والضهيرة ويارين والجبين وطيرحرفا

أفادت قناة "المنار"، بأنّ الجيش الإسرائيلي استأنف اعتداءاته على الأراضي اللبنانيّة، واستهدف بقذائف المدفعيّة أطراف الناقورة والضهيرة ويارين والجبين وطيرحرفا. هذا، وتتواصل الاعتداءات الإسرائيلية اليومية على أراضي جنوب لبنان تزامنًا مع الحرب المستمرة على قطاع غزة.

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