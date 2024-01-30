ارتفاع عدد ضحايا الحرب الإسرائيلية على غزة إلى 26751 قتيلًا و65636 جريحًا

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، عن "ارتفاع عدد ضحايا الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة إلى 26.751 شهيدا و65.636 جريحا".

ويأتي ذلك في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة واستهداف المدنيين وحصارهم منذ 7 تشرين الأول.

ولم يحقق الجيش الإسرائيلي الاهداف المعلن عنها للحرب، وأبرزها القضاء على "حماس" وإطلاق سراح الأسرى، ورغم ما يدّعيه الجيش الإسرائيلي من تفكيك قدرات الفصائل الفلسطينية وخاصة كتائب "القسام" و"سرايا القدس"، تتواصل عمليات إطلاق الصواريخ ويتكبّد الجيش خسائر في الجنود والآليات جرّاء العمليات العسكرية الفلسطينية المستمرة مع استمرار الحرب على قطاع غزة.