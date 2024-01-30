وصول سفراء اللجنة الخماسية الى عين التينة للقاء بري

وصول سفراء اللجنة الخماسية سفير السعودية وليد البخاري ، سفير دولة قطر الشيخ سعود بن عبدالرحمن بن فيصل آل ثاني ، السفير الفرنسي هيرفي ماغرو ، سفير مصر علاء موسى ، سفيرة الولايات المتحدة الاميركية ليزا جونسون الى عين التينة للقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري .

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