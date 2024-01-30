المكاري التقى فرونتسكا وبحثا أهمية دور الإعلام في هذه المرحلة الدقيقة

استقبل وزير الاعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد المكاري منسقة الامم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا، وتركز البحث حول الإعلام الإيجابي، و أهمية دور الإعلام في هذه المرحلة الدقيقة.

وتطرق المجتمعان، إلى قانون الإعلام وأهميته، وضرورة إقرار قانون إعلام عصري وحديث.