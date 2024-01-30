بري بعد لقائه سفراء الخماسية: الموقف كان موحداً والإجتماع مفيد وواعد

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة سفراء اللجنة الخماسية سفير السعودية وليد البخاري ، سفير دولة قطر الشيخ سعود بن عبدالرحمن بن فيصل آل ثاني ، السفير الفرنسي هيرفي ماغرو ، سفير مصر علاء موسى ، سفيرة الولايات المتحدة الاميركية ليزا جونسون بحضور مستشاري بري محمود بري وعلي حمدان، ةاللقاء الذي استمر زهاء الساعة جرى خلاله عرض لآخر المستجدات لاسيما الاستحقاق الرئاسي .

واوضح بري بعد اللقاء ان "الموقف كان موحداً والإجتماع مفيد وواعد".