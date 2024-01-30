استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة سفراء اللجنة الخماسية سفير السعودية وليد البخاري ، سفير دولة قطر الشيخ سعود بن عبدالرحمن بن فيصل آل ثاني ، السفير الفرنسي هيرفي ماغرو ، سفير مصر علاء موسى ، سفيرة الولايات المتحدة الاميركية ليزا جونسون بحضور مستشاري بري محمود بري وعلي حمدان، ةاللقاء الذي استمر زهاء الساعة جرى خلاله عرض لآخر المستجدات لاسيما الاستحقاق الرئاسي .
واوضح بري بعد اللقاء ان "الموقف كان موحداً والإجتماع مفيد وواعد".
كانت هذه تفاصيل خبر بري بعد لقائه سفراء الخماسية: الموقف كان موحداً والإجتماع مفيد وواعد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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