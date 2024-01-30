شرف الدين التقى ميقاتي: تم إيقاف نحو تسعين بالمئة من النزوح السوري الجديد بالشمال تحديدا

أعلن وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال عصام شرف الدين، خلال لقائه رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، أنه "بمساع مع القيادة السورية ومع وزير الدفاع السوري تحديدا، تم إيقاف نحو تسعين بالمئة من النزوح السوري الجديد في منطقة الشمال تحديدا، ونحن نتابع الموضوع في الوزارة، وان شاء الله يتم وضع ملف النازحين على جدول أعمال الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء".

واستقبل ميقاتي، في حضور الامين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكيّة، رئيس ديوان المحاسبة محمد بدران على رأس وفد. وقدم بدران لميقاتي تقريري قطع حساب لعامي2001- 2002 وتقرير خاص يتعلق بوزارة الاتصالات.

كذلك استقبل ميقاتي وفدا مشتركا من "نقابة مستوردي السيارات المستعملة" برئاسة النقيب وليد فرنسيس ونقابة أصحاب السيارات المستعملة برئاسة النقيب ايلي قزي، حيث عرضا له المشاكل التي يواجهها هذا القطاع في مصلحة تسجيل السيارات في النافعة.

وأشار فرنسيس، الى أننا "عرضنا لميقاتي المشاكل التي نواجهها في مصلحة تسجيل السيارات، حيث لدينا اكثر من 1200سيارة متوقفة لم نتمكن من تسجيلها، فنحن ندفع ثمن السيارة في الخارج، وندفع رسم الجمارك ولا نتمكن من تسجيلها لأن العمل متوقف في النافعة بسبب اضراب الموظفين والعدد القليل للموظفين أيضا، وبسبب الاستنسابية في إتمام المعاملات، لذلك أتينا لوضع الرئيس ميقاتي في أجواء المشكلة التي نعاني منها لحلها".

والتقى ميقاتي قائد القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان "اليونيفيل" أرولدو لاثارو، وجرى البحث في الوضع الأمني في الجنوب حاليا وكيفية تنفيذ القرار 1701، والتنسيق القائم بين اليونيفيل والجيش.