إثيوبيا تطالب ايجاد بعقد جلسة طارئة لمناقشة التوتر مع الصومال

ياسر رشاد - القاهرة - رغم عدم حضورها القمة السابقة..

طالبت إثيوبيا من الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد)، بعقد قمة استثنائية لمناقشة التوتر مع الصومال بشأن صفقة الميناء مع صوماليلاند، رغم رفضها حضور القمة السابقة.

وحصلت “بوابة الخليج 365” علي طلب وزارة الخارجية جمهورية إثيوبيا الديمقراطية الأتحادية، بشأن عقد جلسة طارئة لمناقشة التوتر مع الصومال.

وجاء نص البيان كالآتي:-

تهدي وزارة خارجية جمهورية إثيوبيا الديمقراطية الاتحادية، تحياتها إلى وزارة الخارجية والتعاون الدولي في جمهورية جيبوتي وأمانة الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية، وتتشرف بالتذكير بالمذكرة الشفوية الصادرة عن الوزارة بتاريخ 13 يناير 2024، بشأن بلاغ حول القمة الاستثنائية الثانية والأربعين للإيقاد المقرر عقدها في أوغندا في 18 يناير 2024.

أعربت وزارة الخارجية الإثيوبية، عن استعدادها لمناقشة مواعيد بديلة للقمة، تجدر الإشارة

إلى أن أديس أبابا لم تتمكن من المشاركة في القمة الاستثنائية، بسبب عدم كفاية الوقت كما هو مطلوب في النظام الداخلي للهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية وبسبب التزاماتها السابقة.



وفي هذا الصدد، تود وزارة الخارجية الإثيوبية إبلاغ جمهورية جيبوتي، بصفتها الرئيس الحالي

للهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية، وأمانة الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية، بأن حكومة أديس أبابا ترغب في طلب عقد قمة استثنائية لرؤساء الدول ورؤساء الدول الأعضاء" إيغاد"، في أقرب وقت ممكن من شأنها أن تسمح لحكومة إثيوبيا بتوضيح موقفها بشأن المسائل الإقليمية الحالية.

ومن ثم فإن إثيوبيا تنتظر الرد السريع والإيجابي على طلبها، وتنتهز وزارة خارجية جمهورية إثيوبيا الاتحادية الديمقراطية هذه الفرصة، وتعرب وزارة الخارجية والتعاون الدولي لجمهورية جيبوتي وأمانة الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية عن فائق تقديرها.

