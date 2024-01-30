رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي: جسر للنمو المشترك

ياسر رشاد - القاهرة - أعرب موسفي فقي، رئيس الاتحاد الأفريقي، عن تقديره لحكومة إيطالية جورجيا ميلوني، رئيسة مجلس وزراء جمهورية إيطاليا، لدعوته المشاركة فى القمة الأفريقية - الإيطالية الهامة.

وجاء ذلك خلال كلماته في القمة الأفريقية الإيطالية.

نص الكلمة:-

وأود أيضا أن أشكركم وأشكر إيطاليا حكومة وشعبا على الترحيب الحار الذي حظينا به.

وقد أبدت إيطاليا، تحت قيادتكم، اهتماما مستمرا بالتعاون العادل والمثمر مع أفريقيا.

إن المواقف التي اتخذتموها في المحافل الدولية لصالح نقلة نوعية، من حيث الشراكة مع أفريقيا، تلقى قبولا حسنا في جميع أنحاء القارة.

إن الخطاب الإيطالي الجديد بشأن الحاجة الملحة إلى استراتيجية مبتكرة وخطة مارشال لأفريقيا يسمع جيدا في أفريقيا.

وإذ أردد هذه البيانات، أود أن أسلط الضوء على نقطتين أساسيتين. وفي رأيي أن بعض المبادئ يجب أن تراعى جيدا لتحكم شراكتنا، شأنها شأن العديد من المبادئ الأخرى ذات الطابع الاستراتيجي، بما في ذلك الشراكة مع الاتحاد الأوروبي.

وفي هذه المناسبة، أرحب بحضور زميلتي، أورسولا، رئيسة المفوضية الأوروبية، وكذلك رئيس مجلس أوروبا، صديقي العزيز شارل ميشيل.

أول هذه المبادئ هو مبدأ الحرية، تقوم الشراكة الدولية للاتحاد الأفريقي على مفهوم الاختيار الحر للشريك. إنها شراكة لا تقوم على أي كتلة، عند التعامل مع شريك ، نحن يقظون بشأن الحفاظ على حريتنا الكاملة للحفاظ على تنوع شركائنا.

نحن لا نفرض أي شيء على شريكنا، إنه لا يفرض علينا أي شيء. إن شراكتنا هي شراكة الحرية وتوافق الآراء.

المبدأ الثاني هو مبدأ المنافع المتبادلة.

إن أفريقيا لا تأتي إلى الشراكة خالي الوفاض، بوصفها معدمة. وتنخرط أفريقيا في شراكتها، وفقا لعلاقة متوازنة، مع تحقيق المنافع المتبادلة والمشتركة. هذا ما سيجعل شراكتنا جذابة وذات حافز.

أصحاب السعادة، السيدات والسادة،

والنقطة الثانية التي أود أن أثيرها تتعلق بأولويات أفريقيا.

نحن قارة ، نتصارع مع عدد من التحديات: التحديات الأمنية ، والبيئية ، والصحية ، والتنقل ، والتحديات التكنولوجية ، وتحديات التمويل لتنميتنا ، وتحديات التكامل.

ومن الواضح أن أولوياتنا تنبع من هذه التحديات. وإذا ظلت مشكلة تنمية أفريقيا تعتمد على الإرادة والرؤية الأفريقيتين، فإنها تعتمد أيضا، نظرا للتكافل العميق للظواهر العالمية، على هيكلة النظام الاقتصادي الدولي والحكم الرشيد.

تم تصميم صياغة أولوياتنا من خلال الإطار الاستراتيجي للاتحاد الأفريقي ، جدول أعمال 2063 وسهلته الاستراتيجيات التي تم تطويرها في مختلف مجالات التركيز لشراكتنا الاستراتيجية.

في هذه الرؤية ، تشكل الزراعة والبنية التحتية والبيئة والطاقة والصحة والتعليم والرقمنة على رأس أولوياتنا.

من الواضح أن هناك العديد من العقبات التي تحول دون تحقيق هذه الأولويات: عبء الديون الثقيل، وآثار تغير المناخ، وصعود التطرف العنيف والإرهاب، وعدم الاستقرار السياسي والمؤسسي، ونقص التمويل الكافي، والهفوات الخطيرة في الحكم.

وأفهم أن خطة ماتي، التي اقترحتها السيدة رئيسة المجلس، والتي كنا نود أن نستشير بشأنها، تتسق مع ذلك. وأفريقيا مستعدة لمناقشة جوانب وطرائق تنفيذه. ولا بد لي من التشديد هنا على ضرورة مضاهاة الأفعال بالكلمات. سوف تفهم أنه لا يمكننا أن نكون راضين عن الوعود التي لا يتم الوفاء بها في كثير من الأحيان.

سيدتي رئيسة المجلس،

أصحاب السعادة، السيدات والسادة،

إيطاليا هي نقطة الإنزال الرئيسية لتدفقات الهجرة من أفريقيا عبر البحر الأبيض المتوسط. ولذلك، فإنها تشاطر أفريقيا قلقها الدائم إزاء إيجاد حل دائم لهذه الظاهرة التي أصبحت مأساوية مرارا.

فالهجرة الجماعية لا تؤدي إلى إخلاء قارتنا من قوة عاملة في عصرها الذهبي فحسب، بل إنها تفعل ذلك في تعاسة وهشاشة بالغة وإهانة لشعوبنا، وشبابنا على وجه الخصوص.

وسيظل نطاق شراكتنا حول هذه المسألة محدودا إلى أن تتوج بتعديل هيكلي للنموذج الإنمائي، بما في ذلك نهج جديد لإدارة تدفقات الهجرة.

ولا توجد استراتيجية فعالة هنا، باستثناء استراتيجية واحدة فقط: تحويل المناطق الشاسعة من الفقر والاستبعاد والمعاناة الإنسانية إلى مساحة من الرخاء والتنمية. العلاج موجود. إنه في تقاسم الرخاء والمساواة في الرخاء. العالم مثل السفن المتصلة. املأ واحدة وأنشئ الجسر وسترى!

وفي هذه المعركة، تدرك أفريقيا أنه يجب عليها أن تضطلع بمسؤولياتها في تعزيز وإنفاذ مبادئ شراكتها من ناحية وتركيز هذه الشراكة على أولوياتها من ناحية أخرى.

وهنا، لكي أكون أكثر وضوحا، لا بد لي من أن أكرر بعض البيانات السابقة وأن أشدد بقوة على أن أفريقيا لا تمد يدها إلى الشركاء كمتسول، كطلب أو تقديم أي شيء.

طموحنا أعلى. ونحن ندعو إلى نقلة نوعية، وإلى نموذج جديد للشراكة يرسم الطريق نحو عالم أكثر عدلا، وبالتالي يكون أكثر صلة ببناء السلام والرخاء من خلال جسور الصداقة وليس حواجز الأمن، التي ينظر إليها على أنها حواجز للعداء.

وبالتالي ، فإن المسؤولية جماعية بالضرورة. هذه هي الطريقة الوحيدة لتوطين شراكتنا بشكل متبادل ، والاحترام المتبادل ، والمنفعة المتبادلة. ونتمنى مخلصين أن تصبح إيطاليا أكثر انخراطا معنا بهذه الروح.

هذا هو جوهر الرسالة التي جئنا لننقلها.

وهناك أمل كبير في أن يبشر ذلك بعهد جديد في تصميم وتنفيذ شراكتنا.

أشكركم على حسن استماعكم.

