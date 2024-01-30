5 مصابين في انقلاب سيارة بالشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية - الخليج 365:

أصيب 5 أشخاص بكدمات وجروح في أنحاء متفرقة بالجسد؛ اليوم الثلاثاء، إثر انقلاب سيارة ربع نقل يستقلونها على طريق "بلبيس - أبو حماد" أمام قرية الطحاوية التابعة لنطاق ودائرة مركز شرطة بلبيس في محافظة الشرقية.

البداية كانت بتلقي الأجهزة الأمنية في مديرية أمن الشرقية، إخطارًا يفيد بورود إشارة من مستشفى بلبيس المركزي بوصول 5 أشخاص مصابين بكدمات وجروح في أنحاء متفرقة بالجسد.

وجرى تقديم الإسعافات الطبية والعلاج اللازم للمصابين، ورفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية.