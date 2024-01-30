وزير البترول يبحث مع شركة أديس للحفر برنامج عملها بمصر في الفترة المقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد والي:

بحث المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، مع مسؤولي شركة أديس القابضة لخدمات الحفر، برنامج عمل الشركة في مصر خلال الفترة المقبلة، بحسب بيان من وزارة البترول اليوم الثلاثاء.

واستعرض وفد شركة أديس، خلال اللقاء، الذي تضمن الدكتور محمد فاروق رئيس الشركة، والمهندس أحمد محي المدير الإقليمي للشركة، الإمكانيات التي تتميز بها شركة أديس في مجال حفر الآبار، وذلك بحضور المهندس شريف حسب الله وكيل الوزارة لشؤون البترول.

جاء ذلك في ضوء فوز الشركة بمناطق تابعة لشركة سوكو (حقلي رأس بدران، وخليج الزيت)، وشركة أوسوكو (حقول شقير البحرية، وجازورينا، ورأس العش، وإيست زيت، وأشرفي) بخليج السويس، في أول مزايدة عالمية من نوعها طرحتها الهيئة المصرية العامة للبترول للحقول المتقادمة بخليج السويس والصحراء الشرقية، التي لا تزال تحتوي على كميات من الزيت الخام.

وبحسب البيان، سيتم خلال الفترة القادمة إعلان توقيع العقدين بنظام عقود الخدمة، ووضع جدول زمني لبدء العمل في هذه الحقول.

وأشار رئيس شركة أديس إلى أن شركته شركة إقليمية يشمل نشاطها الأساسي العمل في عدد من الدول وهي (السعودية، والكويت، وقطر، ومصر، والجزائر، والهند)، وأن هناك فرصا واعدة لمصر في هذا المجال لتعظيم الاستفادة من الحقول المتقادمة، وطرح الحلول الفنية المبتكرة لاستخدام الحفارات المتقدمة في هذه المشروعات لزيادة معدلات الإنتاج من هذه الحقول.

وأضاف أن معظم العمالة في أنشطة الشركة سواء داخل مصر أو خارجها هي عمالة مصرية على درجة عالية من الخبرة والاستيعاب للتكنولوجيات المتقدمة في مجال الحفر، وأن هناك تنسيقا مع شركات الحفر المصرية مثل شركتي الحفر المصرية، والحديثة للحفر العاملة في هذا النشاط.

من جانبه أوضح وزير البترول أن طرح مثل هذه المزايدة يأتي في ضوء اهتمام قطاع البترول بجذب شركات البحث، والإنتاج، والخدمات للعمل في هذه الحقول التي تتطلب استخدام أحدث الطرق التكنولوجية، والتمويل لاستخراج هذه الكميات الموجودة بالآبار.