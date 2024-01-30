شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس نقل النواب: تحقيق السكة الحديد أرباحا يعكس وجود إرادة حقيقية للتطوير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن هيئة السكة الحديد أصبحت تحقق أرباحا بعد أن كانت معروف عنها أنها تعانى من الخسائر المستمرة، وهذا يعكس وجود إرادة حقيقية لدى القيادة السياسية لتطوير الهيئة وتقديم خدمة تليق بالمواطن المصرى الذي يستخدم السكة الحديد.

جاء ذلك فى كلمته خلال اجتماع لجنة النقل والمواصلات اليوم، للاستماع لرئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى، عن ما تم إنجازه من المخطط الإستراتيجي للطرق على مستوى الجمهورية، والمستهدف إنجازه خلال المرحلة القادمة، والخطوات التي اتخذتها الهيئة لتحويل الطرق الجديدة إلى محاور تنمية.

وأضاف علاء عابد، أن هيئة السكة الحديد، مع اكتمال المنظومة الجديدة سيصل القطار في موعده، ولن يكون هناك تأخير فى مواعيدها، لافتا إلي أنه الآن أصبح لدينا خطوط سكة حديد، مشيرا إلي أن كل مكان أو منطقة يمر بها القطار فهو يعطي لها قوة مضافة ويغير خريطة التنمية بها، وتقام المشروعات التنموية.

وأشار رئيس لجنة النقل والمواصلات، إلى أن اللجنة تتابع الطفرة الكبيرة التي حدثت فى السكة الحديد، فى الفترة الأخيرة.

ولفت "عابد" إلى أن اللجنة تعمل دائما على أرض الواقع وتتابع من خلال أعضائها وأى طلب إحاطة يقدم من النواب للجنة سيكون له حلول من خلال لجان متابعة الطلبات باللجنة.