تواصلت التحركات الاحتجاجية في المخيمات الفلسطينية رفضا لقرار بعض الدول تعليق مساعداتها المالية لوكالة الاونروا على خلفية اتهام موظفين بالمشاركة، أو تأييد عملية طوفان الأقصى، ونظم العمل الجماهيري في حركة حماس اعتصاما شعبيا أمام مقر الأونروا الرئيسي في بيروت، بمشاركة ممثلين عن الفصائل الفلسطينية واللجان الشعبية وفاعليات وطنية وحشد من اللاجئين الفلسطينيين من لبنان والنازحين الفلسطينيين من سوريا.

كانت هذه تفاصيل خبر تحركات احتجاجية في المخيمات الفلسطينية رفضا لوقف تمويل الأونروا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.