انت الان تتابع خبر إيران تستدعي السفير البريطاني والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الوزارة في بيان لها: "في أعقاب الاتهامات المستمرة للنظام البريطاني ضد إيران، تم استدعاء سيمون شيركليف، السفير البريطاني في طهران، إلى وزارة الخارجية بعد ظهر اليوم" وتم إرسال "الاحتجاج الشديد" لبلادنا إليه".



يشير البيان الصحفي للوزارة، دون تحديد سبب هذا الاحتجاج، الذي يأتي بعد عدة تحديات بريطانية لموقف إيران في التوترات الإقليمية.