ألمانيا تدين بايدن بشأن عقود الغاز المسال

ياسر رشاد - القاهرة - أدان عضو مجلس النواب الألماني، ستيفن كوتري، بأن القرار الأخير الذي اتخذه الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بتعليق الموافقة على العقود الجديدة لتوريد الغاز الطبيعي المسال إلى الخارج يُظهر عدم موثوقية أمريكا كمورد للطاقة إلى ألمانيا.

وأضاف كوتري بحسب وكالة "سبوتنيك": "يُظهر قرار بايدن بوضوح أن أمريكا في عهد بايدن ليست موردًا موثوقًا لموارد الطاقة إلى ألمانيا. الرئيس الحالي يضع الأيديولوجية الاشتراكية البيئية لهستيريا المناخ فوق العلاقات التجارية الدولية الموثوقة".

وأوضح كوتري بأن صراع بايدن مع الحزب الجمهوري يلعب دورًا أيضًا.

وقال كوتري: "هذا اختلاف كبير عن صفقات الغاز الطبيعي الألمانية الروسية التي أثبتت جدواها، والتي ظلت موثوقة حتى خلال الحرب الباردة".



أصبحت إمدادات الغاز إلى ألمانيا أكثر صعوبة بشكل ملحوظ بعد الهجمات الإرهابية التي وقعت العام الماضي على خطي أنابيب الغاز "التيار الشمالي 1و2"، واعترف نائب المستشارة الألمانية وزير الاقتصاد، روبرت هابيك، أخيرا بأن الاقتصاد الألماني أصبح أقل قدرة على المنافسة بسبب توقف مشتريات الغاز الروسي.