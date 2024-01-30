بدء التشغيل التجريبي لكوبري مزلقان أبو حمص الجديد في البحيرة - صور



محمد اسماعيل - القاهرة - البحيرة - أحمد نصرة:

أعلنت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، اليوم الثلاثاء، بدء التشغيل التجريبي لكوبري مزلقان أبو حمص الجديد أعلى الطريق الزراعي السريع، أمام حركة السيارات والمركبات.

يأتي ذلك ضمن الخطة الشاملة التي تنفذها الدولة لتطوير وتوسعة الطريق بطول 220 كم، وإنشاء 10 كباري علوية منها 9 كباري سيارات وكوبري للمشاة، بهدف تحقيق السيولة المرورية المطلوبة، وتسهيل حركة تنقل المواطنين، وخدمة حركة التجارة بين محافظات الوجه البحري.

وأكدت نائب محافظ البحيرة، أن الكوبرى يُعد نقلة حضارية ونوعية كبيرة ستحقق طموحات وأحلام أبناء المدينة ومرتاديها، حيث سيسهم الكوبري في تخفيف الزحام ومنع تكدس السيارات وتحقيق السيولة المرورية على الطريق الزراعي.

وأكدت أن استهداف المحاور المرورية بالتطوير يجري وفق إيقاع سريع لما تمثله هذه المحاور من خطوة هامة لتحقيق الربط بين كافة المحافظات والمناطق بما ييسر حركة المواطنين والبضائع ويسهم في دفع عجلة الاستثمار، وإيجاد فرص العمل، وإنعاش الاقتصاد القومي.