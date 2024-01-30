"وقع في مفرمة اللحمة".. تفاصيل مصرع شاب داخل مصنع بمدينة بدر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

لقي شاب مصرعه إثر سقوطه داخل مفرمة اللحوم بمصنع تعبئة لحوم بالمنطقة الصناعية في منطقة مدينة بدر بالقاهرة.

مباشرة تم نقل الجثة إلى ثلاجة مستشفى بدر العام تحت تصرف النيابة العامة.

البداية بورود بلاغ لقسم شرطة مدينة بدر من غرفة عمليات النجدة بالقاهرة، يفيد بالعثور على جثة شاب بأحد المصانع بالمنطقة الصناعية.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وعثروا على جثة شاب متقطعة داخل مفرمة اللحوم بعد سقوطه بها داخل مصنع لتعبئة اللحوم بمدينة بدر، وتم نقل الجثة لثلاجة الموتى الخاصة بمستشفى مدينة بدر.

تم تحرير المحضر اللازم واتخاذ الإجراءات القانونية.

اقرأ أيضًا:



اعترافات غادة والي: تصميمات محطة كلية البنات "كانت بدون مقابل"

عصفورة غادة والي.. غضب بسبب "الإله حورس"

بعد إحالتها للمحاكمة.. القصة الكاملة لاتهام غادة والي بسرقة رسومات المترو