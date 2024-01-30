شكرا لقرائتكم خبر عن محمود بدر: مصر لم تتاجر بقضية فلسطين يوما ما وموقفها تاريخى لا ينسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب محمود بدر، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن مصر لم تستغل القضية الفلسطينية يوما ما، عكس الذين يسعون دائما إلى استغلال والمتاجرة بالقضية وبحق الشعب الفلسطينى بالمحافل الدولية، وخير دليل على ذلك موقف القاهرة التاريخى إزاء القضية خلال العدوان الغاشم.

وأشار "بدر"، خلال ندوة بعنوان "دور الصحافة والإعلام المصري والمنظمات الدولية والحقوقية في توثيق جرائم الاحتلال"، بالتعاون مع تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وذلك ضمن فعاليات معرض الكتاب 2024، اليوم الثلاثاء، إلى أن مصر لعبت دوراً مهما فى توصيل المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى الشعب الفلسطيني، بجانب دورها السياسي والدولي لرفض تصفية القضية الفلسطينية وتهجير الفلسطينيين، مثمنًا صمود الشعب الفلسطينى من أجل التمسك بأرضه.

ونوه بأن القضية الفلسطينية أمن قومى مصرى، ونرفض تصفيتها عبر تهجير الشعب الفلسطينى فى انتهاك واضح وصريح للقوانين الدولية.