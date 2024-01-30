شكرا لقرائتكم خبر عن محمود بدر: مصر لم تتاجر بقضية فلسطين يوما ما وموقفها تاريخى لا ينسى والان مع تفاصيل الخبر
وأشار "بدر"، خلال ندوة بعنوان "دور الصحافة والإعلام المصري والمنظمات الدولية والحقوقية في توثيق جرائم الاحتلال"، بالتعاون مع تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وذلك ضمن فعاليات معرض الكتاب 2024، اليوم الثلاثاء، إلى أن مصر لعبت دوراً مهما فى توصيل المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى الشعب الفلسطيني، بجانب دورها السياسي والدولي لرفض تصفية القضية الفلسطينية وتهجير الفلسطينيين، مثمنًا صمود الشعب الفلسطينى من أجل التمسك بأرضه.
ونوه بأن القضية الفلسطينية أمن قومى مصرى، ونرفض تصفيتها عبر تهجير الشعب الفلسطينى فى انتهاك واضح وصريح للقوانين الدولية.
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