النشرة: لقاء بري مع "الخماسية" جدّي جداً وحديث عن اهمية الحوار

وصفت مصادر مطّلعة اللقاء الذي عقده رئيس المجلس النيابي نبيه بري مع سفراء "الخماسية" في بيروت بأنه "الاكثر ايجابية نتيجة الجدية التي ابداها الوفد في طرحه ملف إنتخاب رئيس للجمهورية".

وقالت المصادر للنشرة ان سفراء "الخماسية" سألوا بري عن المخرج المطلوب للوصول الى حل، فحدّثهم عن جدوى الحوار، رغم ان رئيس المجلس النيابي ذكّرهم بأنه كان دعا الى حوار ثم طوى الصفحة حينها، جرّاء عدم التجاوب السياسي الكامل مع مبادرته في الاشهر الماضية، لكنه عاد وركّز على اهمية الحوار الوطني لانتخاب رئيس للجمهورية.

وبحسب المعلومات فإن سفراء "الخماسية" تحدثوا جميعهم امام بري عن وجوب حل ازمة الرئاسة في لبنان، ولم يدخلوا في التسميات، الا ان كلامهم بدا منسجماً مع بعضه، بشكل يعكس التوافق والجدية الكبيرة والواضحة.

وعلمت "النشرة" من مصادر دبلوماسية مطلعة ان اجتماعاً مرتقباً سيجري في المملكة العربية السعودية لتقييم الوضع في لبنان في شأن الدفع بإتجاه انتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية.

والجدير ذكره بحسب معلومات "النشرة" ان الاجتماع الذي زادت مدته عن الساعة في عين التينة، لم يتطرق الى الاحداث الميدانية في الجنوب.