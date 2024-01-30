أبو حمزة: نؤكد للعدو أنه لو فتش رمال غزة لن يعود أسراه إلا بقرار من المقاومة

اعلن الناطق العسكري باسم سرايا القدس أبو حمزة، أننا "استهدفنا خطوط الإمداد لجيش الاحتلال شرق جباليا وفي المنطقة الوسطى"، مؤكدا "للعدو أنه لو فتش رمال غزة لن يعود أسراه إلا بقرار من المقاومة". واشار الى "مواصلة التصدي أمام آلة البطش الإسرائيلية في كافة المحاور".

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