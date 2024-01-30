السفير الفلسطيني يلتقي مدير شؤون وكالة الاونروا في لبنان

التقى سفير دولة فلسطين لدى الجمهورية اللبنانية اشرف دبور اليوم الثلاثاء، مديرة شؤون وكالة الاونروا في لبنان دوروثي كلاوس. وتم استعراض للمخاطر التي تواجه وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الاونروا" جراء تعليق بعض الدول المانحة مساعداتها للوكالة وتداعياتها على كافة مناحي الحياة للاجئين والعاملين في الوكالة وقطاعات الصحة والتعليم والشؤون.

وتوجه اللقاء بالتقدير لجهود الرئيس محمود عباس ومنظمة التحرير الفلسطينية والقيادة الفلسطينية ومجلس الوزراء الفلسطيني وتحركهم على كافة المستويات السياسية والدبلوماسية مع الدول المعنية لالغاء قرارات وقف دعم التمويل للاونروا للقيام بدورها في الاقاليم الخمسة لتستطيع الاستمرار بالاغاثة والتشغيل للاجئين والتخفيف من الاعباء المعيشية الصعبة التي يعانون منها.

ورحب دبور بجهود الاونروا في لبنان باعادة فتح عدد من المدارس في مخيم عين الحلوة، املاً بالعمل على استكمال فتح بقية المدارس في اقرب وقت كي نخفف من المشقة التي يعانيها طلابنا.

كما تم بحث اوضاع المخيمات الفلسطينية من كافة جوانبها وبخاصة الاوضاع الحياتية والمعيشية الصعبة التي يعاني منها شعبنا الفلسطيني في لبنان.