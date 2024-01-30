فادي أبو شقرا اكد بان مادة البنزين متوافرة والمحطات ستبقى مفتوحة

أكد ممثل موزعي المحروقات في لبنان فادي أبو شقرا أنّ "مادة البنزين متوافرة وسنواصل توزيعها على المحطات التي ستبقى مفتوحة". وعن بيان تجمّع الشركات المستوردة، تمنى أبو شقرا من المسؤولين "التجاوب معهم ليصل كلّ صاحب حقّ على حقّه، فالمواطن لا ينقصه شائعات خصوصاً مع الوضع في الجنوب، فلا ينقصنا أزمات أو طوابير".

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