منسقة الأمم المتحدة للمساعدات في غزة: لا يمكن لأي منظمة أن تحل مكان الأونروا

اشارت منسقة الأمم المتحدة للمساعدات في غزة سيغريد كاغ الى أنه "لا يمكن لأي منظمة أن تحل مكان وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين - الأونروا"، واشارت الى انه "لا يمكن لأي منظمة إطلاقا أن تحل مكان الإمكانية الهائلة ونسيج الأونروا ومعرفتها بسكان غزة".

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