تقدم محادثات وقف إطلاق النار

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قال رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن «إنه تم إحراز تقدم في المحادثات التي جرت بهدف التوصل لتسوية بشأن إطلاق سراح بقية الرهائن المحتجزين لدى حركة حماس والتوصل إلى وقف دائم للقتال في غزة». وأشار خلال لقائه في مؤسسة «المجلس الأطلسي» البحثية في واشنطن «أحرزنا تقدما جيدا بشأن وضع الأساس للمضي قدما»، وأضاف «نحن في وضع أفضل بكثير مما كنا عليه قبل أسابيع قليلة». ووصف الإطار الناتج عن المناقشات التي أجراها في فرنسا مع ويليام بيرنز، مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية «سي.آي.إيه» ورؤساء المخابرات الإسرائيلية والمصرية بأنها مزيج من ما اقترحه الإسرائيليون وما كان اقتراحا مضادا من حماس».

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