المغرب يعلن تفكيك «شبكة إرهابية»

ابوظبي - سيف اليزيد - الرباط (وكالات)

أعلنت السلطات المغربية، أمس، تفكيك «شبكة إرهابية» مكونة من أربعة أشخاص كانوا ينشطون في مجال تجنيد مقاتلين لفرع تنظيم «داعش» في منطقة الساحل جنوبي الصحراء.

وقال بيان صادر عن «المكتب المركزي للأبحاث القضائية» المختص بجرائم الإرهاب والجرائم الكبرى في المغرب إن الأشخاص الأربعة الذين تتراوح أعمارهم بين 35 و40 عاماً، كانوا ينشطون في مدن طنجة والدار البيضاء وبني ملال وأنزكان في «تجنيد وإرسال مقاتلين من أجل الالتحاق بفرع تنظيم (داعش) بمنطقة الساحل جنوب الصحراء».

وأضاف البيان أن السلطات صادرت «معدات إلكترونية ومبالغ مالية وأسلحة بيضاء عبارة عن سيوف من الحجم الكبير، وأقنعة وقفازات بالإضافة إلى بندقية».

وتقول السلطات المغربية إنها تنتهج سياسة استباقية في مكافحة الإرهاب، وفككت عشرات الخلايا التابعة لتنظيم «داعش»، ومن قبله أشخاص اتهمتهم بأنهم تابعون لتنظيم «القاعدة».

وتقول السلطات إن «الجماعات المتشددة في منطقة الساحل المجاورة للمغرب، تمثل أكبر خطر على البلاد».

وبين حين وآخر، يعلن المغرب تفكيك «خلايا إرهابية»، ويقول إن استراتيجيته لمكافحة الإرهاب نجحت في تفكيك 200 خلية ما بين 2003 و2023.