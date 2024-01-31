افادت شبكة "سي إن إن" نقلا عن مصادر مطلعة بأن "الرئيس الصيني شي جين بينغ أكد لنظيره الأميركي جو بايدن في قمة تشرين الثاني أن بكين لا تنوي التدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة"، مؤكدة أن "بايدن تطرق للقضية وناقشها "لفترة قصيرة" مع شي جين بينغ".
ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية الأميركية في تشرين الثاني 2024. وأعلن بايدن في 25 نيسان 2023 أنه سيسعى لإعادة انتخابه رئيسا للولايات المتحدة مرة أخرى.
وأعلن سلفه دونالد ترامب أنه سيدخل المعركة الانتخابية في تشرين الثاني 2022 ويعتبر الآن الأوفر حظا في السباق على ترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة.
كانت هذه تفاصيل خبر "سي إن إن": شي جين بينغ أكد لبايدن عدم نيته التدخل في الانتخابات الأميركية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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