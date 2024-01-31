غالانت يقترح على نتانياهو وغانتس موعدا لإجراء الانتخابات في اسرائيل

قدّم وزير الدفاع الإسرائيليّ، يوآف غالانت مقترحا وعرض موعدًا متفقًا عليه بين رئيس الحكومة، بنيامين نتانياهو، والوزير في "كابينيت الحرب" بيني غانتس، لإجراء انتخابات.
جاء ذلك بحسب ما أوردت القناة الإسرائيلية 12 في تقرير أشارت فيه إلى أن غالانت اقترح خلال الأيام الأخيرة، أن تُجرى انتخابات بعد عامين، أو بعد نصف عام من انتهاء الحرب.
ولفت التقرير إلى أن غالانت يهدُف من خلال طرحه موعدا للانتخابات، إلى "تحييد العنصر السياسي، إذ يخشى نتانياهو من أن يقوم غانتس بحلّ الحكومة، مقابل خشية غانتس من أن يمنع نتنياهو الانتخابات".
كما يأتي ذلك على خلفية مخاوف غالانت من أن تتسبب صفقة تبادُل أسرى محتملة، في "إحداث تصدّعات، ما سيؤدي إلى تفكّك الحكومة".
وفي هذا الصدد أشار التقرير إلى وزير الأمن القوميّ، بن غفير، الذي كان قد هدد في وقت سابق الثلاثاء، بإسقاط الحكومة إذا تمت المصادقة على صفقة تبادل أسرى مع حركة حماس، التي جرى التفاوض حولها في باريس، الأحد.
وشارك في لقاء عقد في باريس مسؤولون من إسرائيل وقطر والولايات المتحدة، بينهم رئيس الموساد ورئيس وكالة الاستخبارات المركزية ورئيس المخابرات المصرية ورئيس وزراء قطر. وأعلن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، أن الحركة تدرس الصفقة.
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