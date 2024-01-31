وكالة الأنباء الكويتية.. أمير البلاد يتوجه إلى السعودية في زيارة دولة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

قالت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية، قبل قليل: إن أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح -حفظه الله ورعاه- والوفد الرسمي المرافق له غادروا أرض الوطن ظهر اليوم، متوجهين إلى المملكة العربية السعودية وذلك في زيارة دولة.

ووفق “كونا”، يرافق الأمير وفد رسمي يضم كلًا من: الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح، والشيخ دعيج خليفة المالك الصباح، والشيخ سالم عبدالعزيز السعود الصباح، وسمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، والشيخ أحمد صباح سالم الصباح، والشيخ الدكتور علي سالم العلي الصباح، والشيخ مبارك دعيج الإبراهيم الصباح، والشيخ فهد جابر الأحمد الصباح، والشيخ حمد جابر العلي الصباح، وكبار المسؤولين بالديوان الأميري.