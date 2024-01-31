شكرا لقرائتكم خبر عن "صحة الشيوخ": الدولة تستهدف توطين صناعة الدواء لتوفير العملة الصعبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب الدكتور علي مهران، رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، إن توجيهات القيادة السياسية، باستمرار توطين صناعة الدواء ودعم الصادرات المصرية من الدواء تستهدف تشجيع صناعة الأدوية وتوفير العملة الصعبة وتقليل الواردات.

وأوضح مهران، أن الدولة المصرية تعمل على تطوير المنظومة الصحية ككل، وتوفير كافة المستلزمات الطبية اللازمة للمرضى وتوفير كافة الأدوية خاصة للأمراض المزمنة والخطرة بأسعار مناسبة.

وأكد رئيس صحة الشيوخ، أن اهتمام الحكومة بتوطين صناعة الأدوية يأتي في إطار تنفيذ رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحويل مصر لمركز إقليمى كبير فى صناعات الأدوية، واللقاحات ويحقق مكاسب كبيرة للاقتصاد الوطنى.

وأشار النائب الدكتور علي مهران، إلى أن الدولة تعمل على تعزيز مكانتها كأكبر منتج للأدوية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لتحقيق الأهداف الطموحة لتوطين صناعة الدواء وتعميق التصنيع المحلى للأدوية، لتكون بمثابة أكبر ترويج لتعميق وتوطين صناعة الأدوية فى مصر.

ولفت رئيس صحة الشيوخ، إلى أن مصر لديها العديد من الفرص التصديرية الواعدة في المجال الطبي نظراً لتوافر البنية الأساسية، والأيدي العاملة، بالإضافة إلى الاتفاقات التحفيزية في هذا الشأن مع القارة الإفريقية وغيرها.

ويشار إلى أن التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الدكتور على الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية؛ وذلك لمتابعة عدد من ملفات عمل الهيئة، خاصة جهود ضبط أسعار الدواء في الأسواق.

وأكد رئيس الوزراء الدور المحوري لهيئة الدواء في توطين صناعة الأدوية في مصر، خاصة في ظل جهود مختلف أجهزة الدولة لخفض فاتورة الاستيراد، وتوفير دواء مُصنع محلياً يتميز بالجودة والكفاءة العالية، وقادر على المنافسة في الأسواق العالمية.