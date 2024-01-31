غضب تايوان من تغيير الصين "أحادي الجانب" مسار الرحلة إلى مضيق تايوان

ياسر رشاد - القاهرة - عبرت حكومة تايوان عن غضبها بعد أن غيرت الصين "من جانب واحد" مسار رحلة بالقرب من خط الوسط الحساس في مضيق تايوان قائلة إنها فيما يبدو محاولة متعمدة لتغيير الوضع الراهن لأسباب عسكرية محتملة.

وقالت إدارة الطيران المدني الصينية في بيان قصير في وقت متأخر من يوم الثلاثاء إنها ستلغي اعتبارا من يوم الخميس "إجراء تعويضا" لتشغيل مسار الرحلة M503 المتجه جنوبا، والذي يقع غرب الخط الأوسط للمضيق.

وكان خط الوسط لسنوات بمثابة حاجز غير رسمي بين تايوان التي تطالب بها الصين والصين، لكن الصين تقول إنها لا تعترف بوجوده، وإن الطائرات الحربية الصينية تحلق فوقه بانتظام في الوقت الذي تسعى فيه بكين للضغط على تايبيه لقبول مطالبها بالسيادة.

وقالت الصين أيضا إنها تفتح طرقا من الغرب إلى الشرق - أي في اتجاه تايوان - على مسارين للرحلات الجوية من مدينتي شيامن وفوتشو الصينيتين القريبتين من مجموعتي جزر كينمن وماتسو اللتين تسيطر عليهما تايوان ، ولديهما رحلات منتظمة إلى تايوان.



ووصفت إدارة الطيران المدني التايوانية ومجلس شؤون البر الرئيسي الصيني هذه التحركات بأنها "أحادية الجانب" وأنهما احتجا عليها بشدة.

وقال مجلس شؤون البر الرئيسي إن الصين تتجاهل سلامة الطيران ولا تحترم تايوان وتحاول "تعبئة" الطيران المدني لاعتبارات سياسية أو عسكرية لتغيير الوضع الراهن في المضيق.

وأضافت "إذا تمسك الجانب الرئيسي بعناد بمساره فعليه أن يتحمل أي عواقب وخيمة تؤثر على العلاقات عبر المضيق."



وقال تشيه تشونغ، الباحث العسكري في مؤسسة السياسة الوطنية التايوانية، إن الطريق الجديد سيكون على بعد حوالي 7 كيلومترات (4.3 ميل) من خط الوسط، مما سيضغط على وقت الإنذار المسبق ورد الفعل للدفاعات الجوية التايوانية.

وقال "إنها تحاول القضاء تماما على وجود خط الوسط وإنكاره".

ووصف مكتب شؤون تايوان الصيني التغييرات بأنها "روتينية" وللمساعدة في تخفيف الضغط على المجال الجوي.

وقالت في بيان "كما أنها تساعد على تحسين عمليات الطيران عبر المضيق وزيادة تسهيل التبادلات الشعبية عبر المضيق والتي تتماشى مع المصالح المشتركة للمواطنين على جانبي المضيق".

يتم استخدام طريق M503 في الغالب من قبل شركات الطيران الصينية وأيضا من قبل شركات الطيران الأجنبية المتجهة من وإلى مدن مثل شنغهاي إلى جنوب شرق آسيا.

تسلك الرحلات الجوية من وإلى تايوان وشيامن وفوتشو الصينية طريقا ملتويا لتجنب خط الوسط ، بدلا من الطيران مباشرة عبر المضيق.

اشتكت تايوان من قبل ، في عام 2018 ، عندما قالت إن الصين فتحت الجزء المتجه شمالا منه دون إبلاغ تايبيه أولا في انتهاك لاتفاق عام 2015 لمناقشة مسارات الطيران هذه أولا.