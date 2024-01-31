حريق في كانتونييه بإفريقيا الوسطي: صرخة ظلم الضحايا المنسيين

ياسر رشاد - القاهرة - شهدت جمهورية إفريقيا الوسطي، الذكري السنوية الأولى للحريق الضخم الذى دمر بلدة كانتونير، والذي ترك بصمة لا تمحى على حياة سكانها.

وبينما دمر النيران 25 منزلًا، ترسخ الظلم في نضال الضحايا من أجل العدالة والدعم.

محنة الضحايا

تسبب الحريق في كانتونييه، الذي أشعله انفجار في مستودع الوقود غير القانوني، في مأساة غير مسبوقة لسكانها.

وكان الوقود، المستورد من الكاميرون، يخزن في مستودع يستخدمه بانتظام مالك وكالة النقل البري Avenir Centrafrique نانا، انفجار مدمر المستودع، وسرعان ما انتشرت النيران إلى المنازل المجاورة.

وأحرق ما مجموعه 25 منزلا وسويت بالأرض، تاركة أصحاب المنازل والمستأجرين بلا مأوى بين عشية وضحاها. وقد تم تأجير بعض هذه المنازل لأغراض الدخل، ولم يفقد أصحابها ومستأجروها منازلهم فحسب، بل فقدوا أيضا سبل عيشهم. من بين الضحايا الأكثر تضررا، رأى فابريس، وهو أب ل 3 أطفال، وبائع بطاقات الهاتف وتعبئة الرصيد، مصدر رزقه يمحى في لحظة.

واشتعلت النيران في عمله بالعملة البرتقالية البالغ مليوني دولار، والذي ترك آمنا في منزله، مما تركه دون موارد أو أمل في المستقبل.

وبينما يكافح الضحايا للتعافي من هذه الكارثة، فإن مالك وكالة النقل البري، السيد نانا، لا يتردد ويتجول دون عقاب، دون أي شكل من أشكال المسؤولية أو التعاطف مع أولئك الذين تركهم في يأس تام، إن الدمار والكرب اللذين خلفهما الحريق في كانتونير مثال قاتم على العواقب المدمرة لعدم المسؤولية واللامبالاة.

بعد أن غرق في ضغوط الغيبوبة ، فقد فابريس الشاب ، وهو أب لثلاثة أطفال ، حياته بسبب مخاوف هائلة.

السعي غير المثمر لتحقيق العدالة

وعلى الرغم من الجهود اليائسة التي يبذلها ضحايا حريق كانتونير للانتصاف، فإنهم يواجهون نظاما قضائيا مختلا وفاسدا وغير منصف، ولأكثر من عام، ذهبت شكاواهم أدراج الرياح، تاركة الضحايا في حالة من اليأس والعجز المتزايدين.

بعد تقديم شكوى إلى السلطات المحلية، واجه الضحايا سلسلة من التأخيرات والعقبات البيروقراطية التي تحمل لقبا: حصاة، “كان على هؤلاء الضحايا وضع حصاة على شكواهم بسبب الرياح”، يقول أحد أبرز السكان المحليين في مكتب التحرير.

لقد مر عام وشهر على المأساة، ولكن لم يتخذ أي إجراء ملموس لمعالجة شواغلهم المشروعة، وقد قوبل سعيهم لتحقيق العدالة بجدار من اللامبالاة والتقاعس عن العمل، مما كشف عن أوجه القصور الصارخة في نظامنا القضائي.

وفي مواجهة هذا المأزق، قرر الضحايا الذهاب إلى المحكمة في بوار، على أمل العثور على ما يشبه التعويض عن المظالم التي عانوا منها.

ومع ذلك ، حتى هذه الخطوة اليائسة لم تؤد إلى نتائج ملموسة بسبب هذه الحصاة المفقودة.

ويبدو أن آلية العدالة مجمدة، وغير قادرة على تلبية الاحتياجات الملحة للمواطنين الذين تضرروا بشدة من هذه المأساة.

والأسوأ من ذلك أن الضحايا سعوا أيضا إلى تحقيق العدالة في بانغي، عاصمة جمهورية أفريقيا الوسطى، ولكن جهودهم باءت بالفشل حتى الآن، إن عدم وجود إجابات ودعم من السلطات المعنية يثير أسئلة أساسية حول حالة نظامنا القضائي والتزام الحكومة بدعم حقوق المواطنين.

في بلد تسود فيه العدالة للأغنياء وتسود فيه اللامبالاة، يجد ضحايا الحريق في كانتونييه أنفسهم مهجورين ومهمشين. لقد أصبح سعيهم لتحقيق العدالة صراعا وحيدا ضد نظام يتجاهلهم ويتجاهلهم.

وفي نهاية المطاف، وإلى أن يحصل الضحايا على التعويض والدعم اللازمين، سيظل الوعد بالعدالة سرابا بعيد المنال، لقد حان الوقت لكي تعترف السلطات بمعاناة الضحايا ومحنتهم وأن تتصرف بحزم لمعالجة هذا الوضع الذي لا يطاق، إن المقياس الحقيقي للمجتمع هو في كيفية تعامله مع مواطنيه الأكثر ضعفا، وحتى الآن، فإن الإجابة بعيدة كل البعد عن أن تكون مرضية.

دعونا لا ننسى أن الحريق في كانتونييه كشف عن العيوب العميقة في نظامنا القضائي وعدم استقرار حقوق المواطنين الأكثر ضعفا.

وما دام الوصول إلى العدالة وهما للفقراء، فإن الثقة في مؤسساتنا ستستمر في التآكل. لقد حان الوقت لأمتنا لمواجهة هذا الواقع القاسي وتعزيز العدالة للجميع، بغض النظر عن الوضع الاجتماعي أو الاقتصادي.