شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب المسيرات الأوكرانية.. روسيا تضاعف إنتاج ذخيرة الدفاع الجوي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو يوم الثلاثاء، إن روسيا ضاعفت إنتاجها من الصواريخ المخصصة لأنظمتها للدفاع الجوي.

وأدلى شويجو بهذه التصريحات خلال جولة تفقدية أجراها لمصانع الدفاع في مدينة يكاترينبرج في جبال الأورال، بحسب وزارته.

كما زادت روسيا من إنتاج قواذف إطلاق أنظمة الدفاع الجوي من طراز إس300- و بوك، ومن المقرر أن تدخل تلك الخدمة خلال عام 2024، ولم يقدم الوزير أرقام الإنتاج الدقيقة. هجوم المسيرات الأوكرانية وأظهر نظام الدفاع الجوي الروسي أخيرًا نقاط ضعف في استخدامه ضد المسيرات الأوكرانية التي تقترب من أهدافها.

وألحقت ضربات المسيرات أضرارًا بمحطة للغاز الطبيعي المسال على بحر البلطيق، ومصفاة لتكرير النفط على البحر الأسود.

وذكرت وكالة إنترفاكس للأنباء أن شويجو تفقد أيضًا إنتاج نظامين للأسلحة لا تستطيع أوكرانيا صدها، وهما صواريخ إسكندر سطح - سطح، وصواريخ كروز كاليبر المحمولة على متن السفن.