شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا.. عودة شبكة الإنترنت إلى العمل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الرقمنة الروسية في موسكو مساء الثلاثاء، حل المشكلات الفنية التي أدت إلى انقطاع الإنترنت على نطاق واسع.

وواجه الملايين من مستخدمي الهواتف المحمولة في روسيا مشكلات مؤقتة في الوصول إلى مواقع الإنترنت أو التطبيقات من نطاق "آر يو" يوم الثلاثاء.

وأفاد المستخدمون في العاصمة الروسية موسكو بأن تطبيقاتهم المصرفية لا تعمل، وأن بوابات الخدمة والشبكات الاجتماعية والمواقع الإخبارية غير متوافرة أيضًا. قضايا تقنية غير محددة وألقت وزارة التنمية الرقمية الروسية باللوم على قضايا تقنية غير محددة في الاضطراب، الذي شعر به المواطنون الروس في عدة أجزاء من روسيا.

ولا يزال الوصول إلى المواقع التي لا تحتوي على نطاق "آر يو"، مثل النطاق الألماني "دي إي"، متاحًا من موسكو عبر الهواتف المحمولة.

ولم تقدم السلطات سببًا محددًا لتعطل الخدمات. شبكة إنترنت روسية مستقلة وحذر خبراء تكنولوجيا مستقلون من أن هناك خططًا في روسيا لإنشاء شبكة إنترنت روسية مستقلة، تحاول تجاوز البنية التحتية التي تدير حركة الويب العالمية، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى انقطاعات واضطرابات في الخدمة.