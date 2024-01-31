شكرا لقرائتكم خبر عن ثالث تجربة في أسبوع.. كوريا الشمالية تطلق صاروخ كروز والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت كوريا الشمالية اليوم الأربعاء، أنها أجرت تدريبًا لإطلاق صاروخ كروز الاستراتيجي "هواسال - 2" في اليوم السابق.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية، أن إطلاق الصاروخ "لم يشكل أي تهديد لسلامة الدول المجاورة لكوريا الشمالية، وكان يهدف إلى التحقق من وضع الهجوم المضاد السريع وتحسين قدرته الاستراتيجية على الضرب" للجيش الكوري الشمالي. رصد صواريخ كروز كان الجيش الكوري الجنوبي قد أعلن الثلاثاء، أنه رصد عدة صواريخ كروز أطلقتها كوريا الشمالية نحو الساعة السابعة صباحًا بالتوقيت المحلي من ساحلها الغربي، بحسب وكالة يونهاب للأنباء.

ويُعد الإطلاق ثالث عملية إطلاق لصواريخ كروز من جانب كوريا الشمالية في أسبوع.