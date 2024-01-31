تنصيب السلطان إبراهيم ملكًا جديدًا لماليزيا

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

نصبت ماليزيا السلطان إبراهيم من ولاية جوهور الجنوبية ملكًا جديدًا للبلاد بعد أدائه أداء اليمين في القصر الوطني في كوالالمبور، الأربعاء.

ودور الملك شرفي إلى حد بعيد في ماليزيا، لكن تأثيره تنامى في السنوات القليلة الماضية بعد أن بات يمارس صلاحيات تقديرية، نادرًا ما تُستخدم، لوضع حد لعدم الاستقرار السياسي.

ويخلف السلطان إبراهيم (65 عامًا) السلطان عبدالله سلطان أحمد شاه، الذي يعود لقيادة ولاية باهانج مسقط رأسه بعد أن أكمل فترة حكمه التي استمرت 5 سنوات.

وتمارس ماليزيا شكلًا فريدًا من أشكال الملكية، حيث يتناوب سلاطين البلاد التسعة على تولي منصب الملك كل 5 سنوات.