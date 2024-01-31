"النشرة": هدوء مشوب بالترقب والحذر الشديدين يخيم على القطاع الشرقي من جنوب لبنان

أفاد مراسل "النشرة" في حاصبيا، بأن "القطاع الشرقي من جنوب لبنان يسود منذ منتصف الليل الفائت وحتى صباح اليوم هدوءا مشوبا بالترقب والحذر الشديدين انطلاقا من سهل المجيدية الغجر خراج بلدة الماري في قضاء حاصبيا امتدادا حتى أجواء منطقة العرقوب حاصبيا ومزارع شبعا خرقه ليلا وحتى فجر اليوم طلعات استكشافية للطيران التجسسي نوع ام كا في أجواء المنطقة امتدادا حتى المرتفعات الغربية لجبل الشيخ المطلة على راشيا الوادي وأجواء البقاع الغربي واقليم التفاح".

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