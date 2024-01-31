شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 5.1 درجات يضرب جزرًا جنوب المحيط الهادئ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بلغت قوته 5.1 درجات على مقياس ريختر اليوم، جزر "تونغا" الواقعة في جنوب المحيط الهادئ.

وأوضحت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أن الزلزال وقع على بعد 106 كلم من قرية "هيهيفو" الواقعة بالجزيرة، وعلى عمق 10 كلم. ولم ترد أنباء حتى الآن عن وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.

