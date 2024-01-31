شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 4.5 درجات يضرب إقليم أماهاي في إندونيسيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بلغت قوته 4.5 درجات على مقياس ريختر اليوم، جنوب إقليم أماهاي في إندونيسيا.

وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية بأن مركز الزلزال كان على عمق 138.6 كيلومترًا.

ولم ترد حتى الآن أي تقارير تفيد بوقوع خسائر مادية أو بشرية جراء الزلزال.